Россия подтвердила готовность содействовать армяно-азербайджанской нормализации

Лавров: РФ готова содействовать нормализации между Арменией и Азербайджаном

Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В МИД России также указали, что Москва и Ереван договорились увеличить сотрудничество по платформе регионального сотрудничества «3+3», призванной обеспечить решение проблем Южного Кавказа силами самих государств региона и их ближайших соседей.

Ранее Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну «привет» от российского лидера Владимира Путина.

До этого Лаврова «заинтересовали» адреса симпатичных армянских студенток. «Если симпатичные — нужен просто адрес, зачем семейное положение?», — пошутил он.