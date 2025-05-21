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20:53, 21 мая 2025Бывший СССР

Россия подтвердила готовность содействовать армяно-азербайджанской нормализации

Лавров: РФ готова содействовать нормализации между Арменией и Азербайджаном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В МИД России также указали, что Москва и Ереван договорились увеличить сотрудничество по платформе регионального сотрудничества «3+3», призванной обеспечить решение проблем Южного Кавказа силами самих государств региона и их ближайших соседей.

Ранее Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну «привет» от российского лидера Владимира Путина.

До этого Лаврова «заинтересовали» адреса симпатичных армянских студенток. «Если симпатичные — нужен просто адрес, зачем семейное положение?», — пошутил он.

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