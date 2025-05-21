СБУ заочно предъявила Дмитрию Киселеву новые обвинения

СБУ заочно предъявила журналисту Дмитрию Киселеву обвинения по четырем статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» и журналисту Дмитрию Киселеву новые обвинения в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В частности, СБУ обвиняют Киселева в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины, совершенных с использованием средств массовой информации, а также в посягательстве на территориальную целостность страны и оправдании действий России.

Отмечается, что в марте 2022 года СБУ уже предъявляла Киселеву обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В 2014 году СБУ возбудила против журналиста уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье «Финансирование терроризма, содействие террористической деятельности»

Ранее сообщалось, что главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве. Согласно тексту документа, Симоньян должна явиться по уголовному делу в Шевченковский районный суд города Киева в июне 2025 года.