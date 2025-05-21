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22:36, 21 мая 2025Россия

Собянин сообщил еще о шести сбитых на подлете к Москве БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации еще шести БПЛА на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следовавших к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников», — написал он. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В течение 21 мая Собянин уже неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы.

Ранее стало известно, что в атаке на столицу Вооруженные силы Украины задействовали дроны-камикадзе типа «Лютый». В сети также появились кадры уничтожения двух беспилотников — над городом Видное и над Подольском.

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