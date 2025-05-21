Стало известно значение для Зеленского убийства бывшего советника Януковича

Мирошник: Портнов мог обладать опасной для Зеленского информацией

Убитый в Мадриде экс-советник четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать опасной для Владимира Зеленского информацией. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«[Портнов] вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — заявил дипломат.

Кроме того, Мирошник сообщил, что был довольно влиятельным человеком на Украине.

Накануне Андрея Портнова застрелили в Испании. Преступление произошло недалеко от столицы королевства — Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон.