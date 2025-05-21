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13:52, 21 мая 2025Бывший СССР

Стало известно значение для Зеленского убийства бывшего советника Януковича

Мирошник: Портнов мог обладать опасной для Зеленского информацией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Убитый в Мадриде экс-советник четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать опасной для Владимира Зеленского информацией. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«[Портнов] вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — заявил дипломат.

Кроме того, Мирошник сообщил, что был довольно влиятельным человеком на Украине.

Накануне Андрея Портнова застрелили в Испании. Преступление произошло недалеко от столицы королевства — Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон.

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