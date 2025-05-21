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04:20, 21 мая 2025Экономика

Стали известны доходы Трампа от торгов своей криптовалютой

Newsmax: Трамп заработал более $300 млн от торгов криптовалютой TRUMP
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его союзники заработали более 300 миллионов долларов от торгов криптовалютой TRUMP. Об этом сообщает телеканал Newsmax.

«С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту Дональду Трампу и его союзникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю», — указано в сообщении.

Из этой суммы около 900 тысяч долларов были получены в последние два дня. Стоимость валюты взлетела до 2,7 миллиарда долларов после новости о том, что 200 крупнейших держателей TRUMP будут приглашены на ужин с президентом. При этом 25 лидеров среди держателей ждет VIP-встреча с Трампом и экскурсия по Белому дому.

Ранее стало известно, что состояние Трампа за год увеличилось более чем в два раза. В 2024 году его суммарный капитал оценивался в 2,3 миллиарда долларов, а в начале 2025-го состояние Трампа достигло отметки в 5,1 миллиарда.

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