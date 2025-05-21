Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве газа в российской многоэтажке

ТАСС: Состояние пострадавшей при взрыве в Ставрополе средней степени тяжести

Состояние пострадавшей при взрыве газа в доме в Ставрополе медики оценили как средней степени тяжести. Об этом стало известно ТАСС из сообщения Минздрава российского региона.

«Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным министерства, на место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 12 минут.

Позднее за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших, среди которых ребенок. Их состояние медики оценили как удовлетворительное.

Сообщения о взрыве на 18 этаже жилого дома в Ставрополе появились утром в среду, 21 мая. Выбегающих из здания россиян https://lenta.ru/news/2025/05/21/vybegayuschih-posle-vzryva-v-mnogoetazhke-rossiyan-snyali-na-video/ на видео. Под обломками оказались более 50 автомобилей. Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв газа.