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18:19, 21 мая 2025Спорт

Травмированный легионер «Зенита» не вернется в Россию

Globo: Бразильский футболист «Зенита» Вендел не вернется в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок ФК

Игрок ФК "Зенит" Вендел . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел, получивший ранее травму, не вернется в Россию до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, футболист улетел в Бразилию, чтобы лечить заднюю поверхности бедра. Отмечается, что легионер договорился с руководством петербургского клуба, что будет восстанавливаться на родине.

Вендел получил травму задней поверхности бедра в матче 27-го тура против «Пари НН» в начале мая. Тогда же сообщалось, что он выбыл до конца сезона.

В январе 2025 года Вендел не хотел возвращаться в расположение команды из отпуска. Тогда хавбек собирался продолжить карьеру в бразильском чемпионате.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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