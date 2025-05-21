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01:58, 21 мая 2025Из жизни

Тюремщица 40 раз занялась сексом с педофилом ради стабильной жизни

The Sun: Британская тюремщица завела роман с преступником ради стабильной жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bill II / Shutterstock / Fotodom

Надзирательница британской тюрьмы, которая получила условный срок за роман с заключенным педофилом, объяснила свои действия. Об этом пишет The Sun.

29-летняя мать троих детей Черри-Энн Остин-Сэддингтон поступила служить в тюрьму HMP The Verne на острове Портленд, графство Дорсет, в 2019 году. Там тюремщица влюбилась в заключенного Брэдли Тренгроува, отбывавшего 13-летний срок за преступление сексуального характера против ребенка. Роман между тюремщицей и преступником продолжался полгода. Остин-Сэддингтон специально выбирала дежурства в районе мастерских, где работал Тенгроув, и более 40 раз занималась с ним сексом.

Теперь женщина заявила, что влюбилась в заключенного, потому что в тот момент переживала тяжелый период в жизни. Отец ее детей ушел из семьи, она хотела стабильности и была уверена, что Тенгроув сможет ее обеспечить. «Я знала, что он совершил преступления сексуального характера, потому что это была тюрьма для таких людей. Я хотела стабильной жизни. Вот и все. Понятия не имею, почему я вообще думала о Брэдли», — призналась Остин-Сэддингтон.

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Через несколько месяцев после начала романа Тенгроува перевели в другую тюрьму. Там Остин-Сэддингтон навещала его под чужим именем, а затем была арестована. Во время обыска сотрудники тюрьмы обнаружили, что на ней нет нижнего белья, а с собой она привезла шприц и целлофановую пленку. Выяснилось, что она собиралась на месте провести процедуру искусственного оплодотворения спермой Тенгроува.

При этом сам заключенный заявил, что до знакомства с Остин-Сэддингтон находился на пути исправления, однако из-за истории с ней к его сроку добавили два года и три месяца. Бывшая надзирательница встретила нового избранника через два месяца после ареста и теперь замужем.

Ее приговорили к условному сроку. Суд учел, что сейчас женщина прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника. Она получила ее, упав у себя дома.

Ранее в Великобритании 24-летнюю тюремщицу приговорили к 10 месяцам тюрьмы за роман с заключенным. Девушка занималась сексом с преступником в подсобке тюрьмы облегченного режима.

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