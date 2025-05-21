В Армении рассказали об отношениях с ЕС

Глава МИД Армении Мирзоян: Армения не ведет переговоры о членстве в Евросоюзе

Армения не ведет переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет разрывать или обострять отношения с Россией. Он отметил, что в самой Армении часто звучат ложные заявления в адрес отношений с Россией.

До этогомиссия ЕС в Армении опубликовала в социальной сети X пост, в котором заявила о геноциде армян в Османской империи, однако позже удалила его. Отмечается, что после удаления публикации дипломаты опубликовали новую, где не использовали слово «геноцид».