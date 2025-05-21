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09:00, 21 мая 2025Россия

В ГИБДД восхитились перешедшим дорогу по зебре дисциплинированным кабаном

В ГИБДД назвали дисциплинированным кабана, перешедшего трассу под Уфой по зебре
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Владимир Севастьянов / Telegram

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов восхитился дисциплиной кабана, который перешел трассу под Уфой по зебре. Он опубликовал видео, как кабан перебегает дорогу по правилам, в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как животное ночью пересекает дорогу по освещенному пешеходному переходу, а затем исчезает в лесу. В то же время к зебре подъезжает грузовик, а поблизости проводятся дорожные работы.

«Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 "Восток", подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения», — написал глава ГИБДД региона.

Севастьянов добавил, что такая комичная ситуация должна послужить напоминанием, что правила дорожного движения важно соблюдать ради защиты жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что кабаны свили гнездо в Бузулукском бору, расположившимся в Самарской и Оренбургской областях, «со знанием дела». «Вы думаете, что вить гнезда умеют только птицы? Напрасно!» — гласит подпись к фотографии.

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