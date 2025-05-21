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05:52, 21 мая 2025Мир

В Италии сообщили о радости Трампа из-за жесткой позиции ЕС по России

Corriere: Трамп рад, что Евросоюз занял жесткую позицию по отношению к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Европейский союз (ЕС) занял жесткую позицию по отношению к России. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В статье отмечается, что американский лидер продолжает вести диалог с российскими коллегой Владимиром Путиным, но при этом радуется, что европейские страны принимают жесткие меры в отношении Москвы. Как подчеркивает издание, Трамп доволен таким «разделением труда».

Ранее американский президент уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли Вашингтон вводить санкции против России. «Посмотрим», — сказал Трамп.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. Новые меры коснулись 75 физических и юридических лиц. Кроме того, Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с теневым флотом России.

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