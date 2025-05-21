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08:45, 21 мая 2025Мир

В МИД России рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Москву

Замглавы МИД Руденко: Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но пока рано говорить о конкретных датах поездки. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Подтверждаю, что председатель государственных дел КНДР имеет приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию», — отметил дипломат.

Заместитель российского министра иностранных дел выразил надежду, что по дипломатическому каналу будут согласованы время, сроки и повестка дня переговоров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно заявлял о поддержке России и отстаивания ею своей позиции в конфликте на Украине. 28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения северокорейской армии, которые участвовали в боях по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины.

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