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06:47, 21 мая 2025Россия

В Минобороны раскрыли последствия освобождения Новоалександровки для ВС России

МО: Освобождение Новоалександровки в ДНР улучшило условия для наступления ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Освобождение Новоалександровки в Донецкой народной республике улучшило позиции ВС России, создав благоприятные условия для наступления на красноармейском направлении. Такие последствия перехода населенного пункта под контроль РФ раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

«Освобождение Новоалександровки стало примером эффективного сочетания грамотной тактики и невероятной стойкости личного состава, а также создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на подступах к Красноармейску», — указали в военном ведомстве.

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