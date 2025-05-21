В Минобороны раскрыли последствия освобождения Новоалександровки для ВС России

МО: Освобождение Новоалександровки в ДНР улучшило условия для наступления ВС РФ

Освобождение Новоалександровки в Донецкой народной республике улучшило позиции ВС России, создав благоприятные условия для наступления на красноармейском направлении. Такие последствия перехода населенного пункта под контроль РФ раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

«Освобождение Новоалександровки стало примером эффективного сочетания грамотной тактики и невероятной стойкости личного состава, а также создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на подступах к Красноармейску», — указали в военном ведомстве.