Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 21 мая 2025Россия

В Москве задержали разгуливавшего по улице с ножом мужчину

В Северном Тушино в Москве задержали разгуливавшего по улице с ножом мужчину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Мужчину, разгуливавшего с ножом по улице в Северном Тушино в Москве задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечается в публикации, задержанный заявил, что сожалеет о своем поведении и «был излишне эмоционален» во время разговора по телефону, в ходе которого он обещал кого-то зарезать.

В ближайшее время мужчину доставят в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося и проведения беседы.

Ранее мужчину с ножом заметили во дворе многоэтажного дома на Туристской улице. Очевидцы рассказали, что он постоянно разговаривал по телефону и выкрикивал нецензурные фразы в адрес некой девушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

    Россиянам дали советы при покупке комнаты в общежитии

    В Рязани произошла серия взрывов

    В Раде подсчитали недостающую сумму для финансирования ВСУ

    На Украине признали поражение российскими войсками лагеря ВСУ

    Нашествие сверчков-каннибалов началось в одной стране

    В Москве задержали разгуливавшего по улице с ножом мужчину

    В Госдепе высказались о проекте о «сокрушительных» санкциях против России

    Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости