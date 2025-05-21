В Москве задержали разгуливавшего по улице с ножом мужчину

В Северном Тушино в Москве задержали разгуливавшего по улице с ножом мужчину

Мужчину, разгуливавшего с ножом по улице в Северном Тушино в Москве задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечается в публикации, задержанный заявил, что сожалеет о своем поведении и «был излишне эмоционален» во время разговора по телефону, в ходе которого он обещал кого-то зарезать.

В ближайшее время мужчину доставят в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося и проведения беседы.

Ранее мужчину с ножом заметили во дворе многоэтажного дома на Туристской улице. Очевидцы рассказали, что он постоянно разговаривал по телефону и выкрикивал нецензурные фразы в адрес некой девушки.