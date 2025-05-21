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17:19, 21 мая 2025Моя страна

В Приморье показали подводного ниндзя

В нацпарке «Земля леопарда» показали фото осьминога Дофлейна
Мария Винар

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom  

В Приморье показали подводного ниндзя. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал национального парка «Земля леопарда».

На размещенном фото, которое было сделано в Дальневосточном морском заповеднике, запечатлен осьминог Дофлейна. По словам сотрудников нацпарка, этот подводный обитатель способен менять цвет во время охоты и маскироваться под рифы.

«Рак-отшельник на переднем плане, похоже, даже не подозревает, что подполз вплотную к одному из умнейших существ океана», — отметили авторы поста.

Ранее в Приморье также поделились кадром космической кладки углозуба.

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