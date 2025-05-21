В Раде потребовали уволить Сырского после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Безуглая потребовала уволить Сырского после удара ВС РФ по лагерю спецназа ВСУ

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая потребовала уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского после удара российских военных по украинской армии в Сумской области. Об этом она написала в Telegram.

«Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?», — обратилась парламентарий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки спецназа ВСУ. Он располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области.

Поражение российскими военными лагеря ВСУ в Сумской области позднее признал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он рассказал, что над полигоном долгое время находился дрон ВС России, который скорректировал удар.