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08:42, 21 мая 2025Бывший СССР

В Раде потребовали уволить Сырского после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Безуглая потребовала уволить Сырского после удара ВС РФ по лагерю спецназа ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая потребовала уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского после удара российских военных по украинской армии в Сумской области. Об этом она написала в Telegram.

«Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?», — обратилась парламентарий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по лагерю подготовки спецназа ВСУ. Он располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области.

Поражение российскими военными лагеря ВСУ в Сумской области позднее признал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он рассказал, что над полигоном долгое время находился дрон ВС России, который скорректировал удар.

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