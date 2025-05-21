В России высказались о подготовке к войне с Европой

Депутат Колесник: Конфликт с Европой маловероятен, но надо быть к нему готовым

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова депутата Андрея Гурулева о готовности к войне с Европой, заявил, что конфликт маловероятен, но надо быть всегда готовыми к нападению, поэтому граждане России должны знать основы военной подготовки. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я думаю, что он [конфликт] маловероятен, но надо считать, что он не маловероятен. (…) Мы всегда были готовы в СССР, что против нас начнутся боевые действия. Понятно, что не мы нужны, а наши триллионы: наши полезные ископаемые, земли», — сказал Колесник.

По его мнению, население страны должно понимать основы военной деятельности, а армия всегда быть готовой к войне, но напасть может не обязательно Евросоюз (ЕС).

«Мы живем в окружении, мягко говоря, недружественном. Хочешь жить в мире, готовься к войне», — подытожил депутат.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал подготовить армию и население к вероятной масштабной войне с Европой. Заявляя о признаках вероятного конфликта, Гурулев призвал настроить военно-промышленный комплекс на создание и внедрение новейших образцов техники и вооружений, а также на модернизацию уже имеющихся средств вооруженной борьбы.

21 мая послы Европейского союза (ЕС) согласовали план милитаризации Европы (SAFE), предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.