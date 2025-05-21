В российском регионе задержали пособника расправившего с человеком на автомойке стрелка

В Северной Осетии задержали пособника стрелка, убившего человека на автомойке

В Северной Осетии задержали пособника стрелка, расправившегося с человеком на автомойке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в Ардонесе задержали 22-летнего пособника стрелка, который расправился с человеком на автомойке. Он рассказал, что 13 мая передал знакомому автомат с патронами и автомобиль.

15 мая в Ардонском районе злоумышленник открыл огонь из автомата. В результате трое человек получили ранения — 24-летний очевидец, хозяин автомойки и один из стрелявших. Молодой человек получил несовместимые с жизнью ранения. Второй пострадавший ранен в руку, а третий госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

После нападения мужчина скрылся с места преступления и сжег машину в поле. На месте стрельбы были обнаружены гильзы калибра 7,62 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в российском регионе неизвестный открыл огонь по трем мужчинам.