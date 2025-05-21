Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 21 мая 2025Наука и техника

В США признали видимость F-35

TNI: Россия и Китай могут обнаружить стелс-истребители F-35
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Johannes P. Christo / File Photo / Reuters

Современные радиолокационные станции (РЛС) производства России и Китая могут обнаруживать различные стелс-самолеты США, включая истребители F-35 Lightning II. Видимость малозаметных летательных аппаратов признали в публикации The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что еще в 1999 году стелс-штурмовик F-117 Nighthawk сбили в ходе военной операции портив Югославии. Считается, что самолет перехватили ракетой советского зенитного комплекса С-125. Для поиска целей использовали советскую РЛС П-18 «Терек». Как пишет издание, сербы настроили УКВ-радар на самую низкую частоту, что позволило обнаруживать малозаметные самолеты. Считается, что в этом режиме РЛС «Терек» обнаружила F-117 на расстоянии 24 километра.

В публикации отметили, что в России сделали упор на УКВ-радарах на основе опыта борьбы со стелс-самолетами. «УКВ-радары работают на частоте от 30 до 300 мегагерц, на длинах волн от 90 до 970 сантиметров. На этих частотах размер самолета близок к длине волны, что вызывает явление резонанса. Другими словами, российские комплексы теоретически могли бы обнаружить F-35», — пишет издание.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Отмечается, что российский комплекс «Небо-М», который работает в различных диапазонах, может обнаружить F-35. Также стелс-самолеты можно заметить при помощи комплекса «Резонанс-Н». Издание добавило, что над подобными системами работают в Китае. Так, в основе комплекса JY—27A лежит УКВ-радар.

В марте начальник расчета РЛС «Небо» группировки войск «Центр» рассказал, что летчики истребителей F-16 и Mirage Воздушных сил Украины стараются избегать попадания в радиус действия станций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Россияне бросились ремонтировать кондиционеры

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости