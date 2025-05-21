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03:05, 21 мая 2025Мир

В США сообщили о грядущем ударе по ядерным объектам Ирана

CNN: США получили данные о грядущем ударе Израиля по ядерным объектам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

США получили разведданные, что Израиль готовится к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Собеседники телеканала отметили, что в настоящее время все еще не ясно, принято ли окончательное решение об ударах. По словам одного из источников, вероятность реализации такого сценария возросла за последние месяцы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) и Ирану ответом на удар по международному аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива. Он подчеркнул, что это произойдет «в то время и в том месте», которое выберет Израиль. По словам Нетаньяху, атаки со стороны йеменского движения «исходят из Ирана».

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