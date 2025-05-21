В США сообщили о грядущем ударе по ядерным объектам Ирана

CNN: США получили данные о грядущем ударе Израиля по ядерным объектам Ирана

США получили разведданные, что Израиль готовится к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Собеседники телеканала отметили, что в настоящее время все еще не ясно, принято ли окончательное решение об ударах. По словам одного из источников, вероятность реализации такого сценария возросла за последние месяцы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) и Ирану ответом на удар по международному аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива. Он подчеркнул, что это произойдет «в то время и в том месте», которое выберет Израиль. По словам Нетаньяху, атаки со стороны йеменского движения «исходят из Ирана».

