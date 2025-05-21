Волонтер описала встречу с Путиным в Курске фразой «слышал каждого и запоминал»

Волонтер Нелепина: Путин на встрече с добровольцами в Курске слышал каждого

Возглавляющая курское отделение движения «Мы вместе» Екатерина Нелепина описала встречу с президентом России Владимиром Путиным фразой «слышал каждого и запоминал». Ее комментарий приводит РЕН ТВ.

Она подчеркнула, что глава государства проявил искреннюю заинтересованность во время общения с добровольцами.

Нелепина констатировала снижение активности волонтеров в Курской области, но указала, что такие встречи с президентом вдохновляют людей на участие в благотворительной деятельности.

В свою очередь глава оперативного штаба Всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Солдатов признался, что Путин показался ему простым человеком. Глава государства, как утверждает Солдатов, активно интересовался, чем может быть полезен для добровольцев.

Вечером 20 мая президент России приехал в Курскую область.

Путин назвал целью своего визита получение информации с места событий.