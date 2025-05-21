Врач раскрыл метод вовремя распознать проблемы в работе печени

Гепатолог Никитин: Образ жизни играет важную роль для защиты печени

Печень выполняет более 500 важнейших функций, но очень часто люди не замечают нарушения в ее работе, предупредил гастроэнтеролог, гепатолог Игорь Никитин. В беседе с KP.RU он рассказал, как вовремя распознать проблемы с печенью и защитить орган от болезней.

По словам врача, большинство людей, которые нуждаются в поддержке печени, не знают об этом, так как в органе почти нет нервных окончаний, из-за чего его заболевания долгое время не вызывают боли. Самым простым методом выявить заболевания печени на ранней стадии он назвал обследование. При этом врач отметил, что обследоваться нужно даже при хорошем самочувствии. «Проверить состояние печени просто. Нужно сделать УЗИ и сдать анализы крови», — уточнил гепатолог.

Никитин отметил, что тем, у кого находят нарушения в работе печени, обычно назначают лекарственную терапию, которая ускоряет регенерацию органа, устраняет причину его разрушения и снижает уровень «плохого» холестерина. По словам гепатолога, помимо лекарств важную роль играет образ жизни. Чтобы поддержать печень, врач призвал отказаться от курения, алкоголя, жирной и жареной пищи. «В идеале ваше утро должно начинаться с зарядки и тарелки овсяной каши, а не с сигареты», — заявил Никитин.

Коме того, специалист посоветовал ежедневно делать зарядку или ходить по 20-30 минут. Также, по его мнению, необходимо наладить питьевой режим, так как вода благотворно влияет на состояние печени.

Ранее диетолог Марта Марсе рассказал, что положительно на работу печени и пищеварения влияет брокколи. Он посоветовал после 40 лет обязательно включить этот овощ в рацион.