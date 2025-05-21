Выросшая в детдоме россиянка пожаловалась на 20 лет без собственного жилья

Жительница Ноябрьска, выросшая в детдоме, пожаловалась, что ей не выдают жилье

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) по имени Ольга, которая выросла в детдоме, пожаловалась, что ей не выдают собственное жилье на протяжении 20 лет. Внимание на ситуацию обратило издание Ura.ru.

Женщина воспитывалась в детдоме с 6 лет и до совершеннолетия. Власти города отказывают ей в отдельной квартире, поскольку она прописана у родителей в Вынгапуровском микрорайоне. В результате россиянке приходится оплачивать ЖКУ, ее отца и одного из братьев уже нет в живых, а о судьбе второго она почти 10 лет ничего не знает. При этом жить там, по ее словам, не представляется возможным — дом признан аварийным и подлежит сносу, а в родительском доме разруха. Кроме того, власти требуют от россиянки название организации, от которой ее отец получал квартиру, однако та не может предоставить документы, поскольку с момента получения жилплощади прошло более 35 лет.

Жительница Ноябрьска отметила, что неоднократно обращалась в администрацию, чтобы ей выделили жилье на правах соцнайма, однако никто не смог ей помочь. Она также рассказала, что из-за второй группы инвалидности и невозможности в связи с этим полноценно воспитывать дочь девочку забрали под опеку. Недавно той исполнилось 18 лет, и по причине конфликтов с гражданским мужем ей приходится ночевать где придется, в том числе в комнате отдыха на вокзале. При этом жилье по соцнайму девушке также не выдают. «Дом, в котором зарегистрирована женщина, по ее словам, подлежит расселению в 2026 году. Хотя еще в 2023 году она обращалась к губернатору ЯНАО в соцсетях и ей ответили, что дом расселят в 2025 году. (...) Да, в случае расселения отдельное жилье на правах соцнайма она получит, но сроки вновь отодвинулись», — объяснили журналисты, общавшиеся с Ольгой.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области дом с рухнувшими балконами отказались признавать аварийным. Речь идет о здании на улице Садовой села Коверино.