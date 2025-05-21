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08:59, 21 мая 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о «больной фантазии» Зеленского

Захарова: Ожидание Зеленским Путина в Стамбуле является его больной фантазией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ожидание президентом Украины Владимиром Зеленским личного присутствия президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле 15 мая является его больной фантазией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского», — подчеркнула дипломат.

Захарова прокомментировала требования Зеленского о присутствии Путина и указала на четкие заявления российского лидера об отправке делегации в Стамбул. Пресс-секретарь МИД отметила, что президент России подчеркивал профессиональный состав делегации.

Ранее Зеленский раскрыл свою просьбу к президенту США Дональду Трампу перед звонком Путину. По его словам, обсуждаемый вопрос является очень важным для Украины.

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