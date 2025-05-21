Захарова высказалась о желании Трампа быть миротворцем на Украине

Захарова не исключила, что Трамп хочет войти в историю как миротворец на Украине

Президент США Дональд Трамп, возможно, хочет войти в историю как миротворец, урегулировавший конфликт на Украине. Такое желание американского лидера не исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, Трамп четко обозначил свой посыл — конфликт на Украине спровоцировал, развязал и, по сути, создал предыдущий президент США Джо Байден, а ему его нужно урегулировать.

Представитель российского внешнеполитического ведомства не стала рассуждать, чувствует ли Трамп ответственность Америки за развязывание украинского конфликта. «Я не берусь судить об этом, о его внутренней мотивации, но он заявил, что он хочет урегулировать этот кризис. (...) Может быть, он хочет войти в историю как миротворец», — продолжила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Трамп занимается урегулированием украинского конфликта в интересах американского народа. Она подчеркнула, что он делает это в интересах своей страны и своей политической кампании.