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04:20, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Американский обозреватель высказался об успехах России на Украине

Журналист Фриц: Россия может разнести всю инфраструктуру Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия может разнести всю украинскую инфраструктуру, однако такой задачи у нее нет. Об этом рассказал главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X.

«У России есть задачи на Украине, но они выполняют их максимально аккуратно. Если бы Путин захотел, он бы мог разнести всю инфраструктуру Украины за пару дней», — сказал он.

Журналист также отметил, что цели России обоснованы и, по его мнению, будут достигнуты в полном объеме.

Ранее в МИД РФ заявили, что подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Киевом неприемлем для России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что в 2022 году в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Украиной.

До этого Лавров дал понять, что призывы к прекращению огня на Украине ставят целью перевооружить Вооруженные силы Украины. Страны ЕС и НАТО выступали за нанесение стратегического поражения России и отказ от переговоров.

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