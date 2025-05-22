Для массированной атаки на Россию ВСУ использовали дроны с осколочно-фугасными бомбами

Shot: ВСУ использовали дроны с осколочно-фугасными бомбами для атаки на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для массированной атаки по регионам России, которую они предприняли в ночь на 22 мая, использовали беспилотники типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами. Подробности об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, на каждом беспилотнике, атаковавшем территорию России, была нанесена свастика. Все дроны, предварительно, запускались из Сумской области, часть из них собрали кустарным способом.

Известно, что во время налета на Тульскую область четыре фугасных снаряда на дронах уцелели и не разорвались. Масса каждого из снарядов составляла 60 килограмм, их сейчас изучают специалисты.

По данным Минобороны, за ночь над регионами России сбили 105 беспилотников. Под удар попал Московский регион, Орловская, Курская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области. В Тульской области один дрон врезался в крышу многоквартирного дома, фрагменты другого — упали на территорию ФОКа. Два человека пострадали.