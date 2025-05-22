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09:13, 22 мая 2025Россия

Кричавшая о ненависти к русским москвичка захотела служить в Российской армии

РИА Новости: Кричавшая о ненависти к русским Джоган захотела служить в армии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы»

Осужденная москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, захотела служить в Российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

В ноябре 2024 года Джоган накричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке, обозвав их «русней». Кроме того, она угрожала мужчинам пистолетом. Один из строителей снял происходящее на видео, которое распространилось по сети. В результате женщину приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве.

Как следует из судебных документов, Джоган признала свою вину, раскаялась в содеянном и намерена заключить контракт с Минобороны России.

При этом в январе сообщалось, что москвичку также проверяли по статьям о государственной измене, сотрудничестве с иностранной организацией, распространении порнографии и возбуждении ненависти либо вражды. Ей грозило до 25 лет колонии.

Ранее контракт с Минобороны захотел заключить житель Нижневартовска по прозвищу Негр, который избил ветерана специальной военной операции. По словам горожан, мужчина отправится в зону боевых действий в ходе предварительного следствия.

ЖЗЛ
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