Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

Мерц: Безопасность Литвы — это и безопасность Германии

Военная защита Литвы для Германии имеет такую же важность, как и оборона собственных границ. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Безопасность начинается не на наших границах. Она начинается там, где нашим союзникам и партнерам приходится ее защищать. Именно поэтому безопасность Литвы — это и наша безопасность. Защита Вильнюса — это защита Берлина», — сказал политик.

Ранее в Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

22 мая Мерц заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. «Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь североатлантический союз будет совместно защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил он.