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19:36, 22 мая 2025Мир

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

Мерц: Безопасность Литвы — это и безопасность Германии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Военная защита Литвы для Германии имеет такую же важность, как и оборона собственных границ. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Безопасность начинается не на наших границах. Она начинается там, где нашим союзникам и партнерам приходится ее защищать. Именно поэтому безопасность Литвы — это и наша безопасность. Защита Вильнюса — это защита Берлина», — сказал политик.

Ранее в Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к немецким солдатам, пообещав, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

22 мая Мерц заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждый дюйм территории альянса. «Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь североатлантический союз будет совместно защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил он.

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