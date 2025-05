Microsoft начал блокировать отправку электронных писем со словами «Палестина» и «Газа»

NOAA: Microsoft заблокировал отправку писем со словами «Палестина» и «Газа»

Сотрудники Microsoft обнаружили, что все отправляемые ими электронные письма со словами «Палестина» или «Газа» временно блокируются для отправки получателям внутри и за пределами компании. Протестная группа No Azure for Apartheid (NOAA) сообщает, что «десятки сотрудников Microsoft» не смогли отправить сообщения, в теме или тексте которых содержались указанные слова, пишет The Verge.

«Такие слова, как "Израиль" или "P4lestine", не вызывают такой блокировки», — уточнил организатор NOAA Хоссам Наср. По его словам, это попытка подавить свободу слова и цензура со стороны руководства.

Microsoft подтвердила изданию, что внесла некоторые изменения, чтобы сократить количество «политически ориентированных писем» внутри компании. Представитель компании Фрэнк Шоу отметил, что за последние несколько дней десятки тысяч сотрудников получили ряд сообщений политической направленности, что вынудило руководителей принять меры.

Ранее стало известно, что Microsoft решила уволить часть сотрудников по всему миру. По словам представителей компании, увольнения затронут три процента сотрудников на всех уровнях, в разных командах и регионах. Это самый масштабный этап увольнений с момента сокращения десяти тысяч должностей в 2023 году (порядка пяти процентов от числа всей рабочей силы).