МИД поделился ожиданиями от предстоящего саммита России и США

Замглавы МИД Рябков: Дата и место проведения саммита РФ и США еще не определили

Дата и место предстоящего саммита России и США еще не определены. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«У нас нет на сегодня ничего, кроме принципиального понимания, о котором сказал президент. Мы должны подготовить эту встречу должным образом. Нет права ни на ошибку, ни тем более на неуспех этого мероприятия», — поделился российский дипломат.

Ранее стало известно, что Трамп, пересказывая главам европейских государств содержание его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что тот якобы не намерен завершать конфликт на Украине, поскольку считает, что Россия побеждает.