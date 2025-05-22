Молодой россиянин установил новый мировой рекорд

Данил Сиразетдинов из Пермского края установил мировой рекорд в гиревом спорте

Новый мировой рекорд в гиревом спорте установил Данил Сиразетдинов из Пермского края, совершив 225 подъемов 24-килограммовой гири. На юношеском Первенстве Азии в категории до 63 килограммов молодой россиянин завоевал две золотые медали — он стал лидером в толчке и рывке, рассказали в Министерстве спорта Пермского края.

При этом в ведомстве указали, что в рывке он превзошел рекорды России и мира (предыдущий рекорд в 224 подъема также принадлежал Сиразетдинову, он установил его на юношеском первенстве мира в апреле 2025-го).

Ранее сообщалось, что первоклассница из станицы Каневской в Краснодарском крае установила рекорд России по отжиманиям, отжавшись 2524 раза за 2 часа 48 минут.