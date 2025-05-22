Мотострелковые бригады ВС России получат «Суперкамы»

«Известия»: Мотострелковые бригады получат подразделения с дронами Supercam

Подразделения аэроразведки, которые получат беспилотники Supercam («Суперкам») S350, создадут в мотострелковых бригадах Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Главными задачами новых подразделений станут разведка укреплений противника и наведение артиллерии. «Кроме того, в интересах мотострелков они могут давать целеуказания другим огневым средствам поражения — ракетным комплексам, танкам, ударным беспилотникам. Вся информация с аппаратов транслируется в режиме реального времени», — говорится в публикации.

Военный эксперт Юрий Лямин подчеркнул, что «Суперкамы» показали себя удачными разведывательными аппаратами. По его словам, такие дроны ведут разведку не только на линии фронта, но и в тылу противника. Они позволят обнаруживать линии снабжения и артиллерийские позиции.

Ранее официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила, что для ВС России создадут продвинутую версию разведывательного беспилотника Supercam S350.