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17:00, 22 мая 2025Наука и техника

Мотострелковые бригады ВС России получат «Суперкамы»

«Известия»: Мотострелковые бригады получат подразделения с дронами Supercam
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Подразделения аэроразведки, которые получат беспилотники Supercam («Суперкам») S350, создадут в мотострелковых бригадах Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Главными задачами новых подразделений станут разведка укреплений противника и наведение артиллерии. «Кроме того, в интересах мотострелков они могут давать целеуказания другим огневым средствам поражения — ракетным комплексам, танкам, ударным беспилотникам. Вся информация с аппаратов транслируется в режиме реального времени», — говорится в публикации.

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Военный эксперт Юрий Лямин подчеркнул, что «Суперкамы» показали себя удачными разведывательными аппаратами. По его словам, такие дроны ведут разведку не только на линии фронта, но и в тылу противника. Они позволят обнаруживать линии снабжения и артиллерийские позиции.

Ранее официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила, что для ВС России создадут продвинутую версию разведывательного беспилотника Supercam S350.

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