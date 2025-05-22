На Украине заявили о передаче России списка пленных на обмен

Глава штаба ГУР по работе с пленными Юсов: Передали России список на обмен

Киев передал Москве список пленных на обмен в формате «1000 на 1000». Об этом заявил глава координационного штаба по работе с пленными Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

Юсов рассказал журналистам, что Украина направила российской стороне список пленных, которых Киев готов передать Москве в ходе будущего обмена. Подробности и обстоятельства передачи документа не уточняются.

Стороны пришли к договоренности провести масштабный обмен пленными на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле, состоявшихся 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что инициатива об обмене пленными исходила от Москвы.

Ранее о передаче Киеву списка для обмена пленными сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что украинская сторона не направила России аналогичный документ.