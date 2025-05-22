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15:36, 22 мая 2025Россия

На Урале решили закрыть скандальный центр для мигрантов

Горелых: Миграционный центр на улице Сулимова в Екатеринбурге решили закрыть
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Скандальный миграционный центр на улице Сулимова в Екатеринбурге решили закрыть. Об этом сообщил Ura.ru официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что учреждение переезжает в новое здание с более просторными помещениями на Урале. Подобную меру он объяснил тем, что на центр поступали многочисленные жалобы от жителей близлежащих районов.

Миграционное учреждение переедет в новое здание на улице Кислородной, уточнил Горелых.

До этого стало известно, что в Волгограде сотни мигрантов окружили здание и попали на видео.

Горожане отметили, что иностранцы уже на протяжении нескольких дней собираются в огромные очереди для получения «разрешения на работу».

Еще раньше мигранты устроили драку на входе в миграционный центр во Владивостоке.

ЖЗЛ
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