Нападение стаи акул на дайвера попало на видео

В Австралии стая акул напала на дайвера и попала на видео

У рифа Миддлтон, Австралия, галапагосские акулы напали на женщину-дайвера с камерой. Об этом сообщает Need To Know.

Экипаж парусного катамарана остановился у рифа в Коралловом море ради подводных съемок. Дайверы с камерами спрыгнули в воду, и на них сразу же набросилась стая акул. Хищницы стали толкать женщину с камерой головами, однако не пытались укусить ее. Их нападение попало на видео. Спустя минуту дайверу удалось отбиться от акул при помощи коллеги. Она осталась цела.

Компаньон женщины предположил, что акулы приняли камеру с включенным осветительным прибором за добычу, а ее саму — за большого хищника. Он считает, что стая напала, чтобы отобрать еду у «соперника».

Мужчина отметил, ставшая целью акул оператор сохраняла спокойствие, несмотря на нападение. После инцидента хищные рыбы успокоились, и дайверы продолжил съемки.

Ранее сообщалось, что министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз объяснила странное поведение акул цветением токсичных водорослей. Она отметила, что из-за водорослей у морских обитателей начинаются кровотечения, что делает их более агрессивными.