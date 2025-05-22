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05:01, 22 мая 2025Из жизни

Нападение стаи акул на дайвера попало на видео

В Австралии стая акул напала на дайвера и попала на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

У рифа Миддлтон, Австралия, галапагосские акулы напали на женщину-дайвера с камерой. Об этом сообщает Need To Know.

Экипаж парусного катамарана остановился у рифа в Коралловом море ради подводных съемок. Дайверы с камерами спрыгнули в воду, и на них сразу же набросилась стая акул. Хищницы стали толкать женщину с камерой головами, однако не пытались укусить ее. Их нападение попало на видео. Спустя минуту дайверу удалось отбиться от акул при помощи коллеги. Она осталась цела.

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Компаньон женщины предположил, что акулы приняли камеру с включенным осветительным прибором за добычу, а ее саму — за большого хищника. Он считает, что стая напала, чтобы отобрать еду у «соперника».

Мужчина отметил, ставшая целью акул оператор сохраняла спокойствие, несмотря на нападение. После инцидента хищные рыбы успокоились, и дайверы продолжил съемки.

Ранее сообщалось, что министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз объяснила странное поведение акул цветением токсичных водорослей. Она отметила, что из-за водорослей у морских обитателей начинаются кровотечения, что делает их более агрессивными.

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