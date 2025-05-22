Пожилые муж и жена обратили в бегство грабителей с помощью спрея от насекомых

В Японии муж и жена отбились от грабителей с помощью спрея от насекомых

В Японии пожилые муж и жена отбились от грабителей с помощью клюшки для гольфа и спрея от насекомых. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент в середине мая в городе Кумагая, префектура Сайтама. 63-летний владелец ломбарда, который вместе с женой проживал на втором этаже того же здания, услышал странные звуки около двух часов ночи. Мужчина решил, что на первом этаже шумят его кошки и пошел проверить. Однако оказалось, что в ломбард вломились двое грабителей. Они разбивали витрины ломами и запихивали ценности в сумку.

Японец схватил клюшку для гольфа и бросился на преступников. Те выскочили из здания и сели в машину. Однако владелец ломбарда начал бить клюшкой по лобовому стеклу автомобиля. Оно растрескалось, а преступники растерялись и не смогли завести двигатель. Тут к мужчине присоединилась его жена. Она выбежала из здания с банкой спрея от насекомых и начала распылять его в салон автомобиля. В итоге злоумышленники обратились в бегство.

На месте они бросили машину и мешок с награбленным. Позже одного преступника удалось задержать. Им оказался 69-летний мужчина. Сейчас полиция ищет его 50-летнего подельника. Владелец ломбарда не получил травм во время непосредственной схватки с грабителями, однако повредил ногу, наступив на разбитое ими стекло витрины.

Ранее сообщалось, что в Бразилии хозяин магазина голыми руками обезвредил вооруженного грабителя и обратил его в бегство. Происшествие попало на видео, снятое камерой видеонаблюдения.