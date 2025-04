Хозяин магазина голыми руками обезвредил грабителя с ружьем и попал на видео

NTK: В Бразилии хозяин магазина выхватил ружье из рук грабителя и попал на видео

В Бразилии хозяин магазина голыми руками обезвредил вооруженного грабителя и обратил его в бегство. Видео инцидента публикует Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в муниципалитете Гуарани-дас-Мисойнс, штат Риу-Гранди-ду-Сул, 7 апреля. В кадр видео, снятого камерой наблюдения, попал момент, когда преступник вошел в торговый зал, направил ружье на владельца магазина, сидевшего за кассой, и потребовал отдать деньги.

Мужчина открыл кассу, достал несколько купюр и протянул их грабителю. Когда тот отвлекся, чтобы взять деньги, хозяин магазина вырвал ружье у него из рук. После этого преступник убежал, а хозяин магазина бросился за ним со своим пистолетом.

Грабителю удалось скрыться, однако позже его арестовала полиция. Выяснилось, что ранее он отбывал сроки за хранение наркотиков, угрозы и изнасилование.

Ранее в Бразилии сотрудники алкогольного магазина сумели обезвредить вооруженного преступника. Они скрутили мужчину и передали полиции.