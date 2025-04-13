Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 13 апреля 2025Из жизни

Хозяин магазина голыми руками обезвредил грабителя с ружьем и попал на видео

NTK: В Бразилии хозяин магазина выхватил ружье из рук грабителя и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии хозяин магазина голыми руками обезвредил вооруженного грабителя и обратил его в бегство. Видео инцидента публикует Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в муниципалитете Гуарани-дас-Мисойнс, штат Риу-Гранди-ду-Сул, 7 апреля. В кадр видео, снятого камерой наблюдения, попал момент, когда преступник вошел в торговый зал, направил ружье на владельца магазина, сидевшего за кассой, и потребовал отдать деньги.

Мужчина открыл кассу, достал несколько купюр и протянул их грабителю. Когда тот отвлекся, чтобы взять деньги, хозяин магазина вырвал ружье у него из рук. После этого преступник убежал, а хозяин магазина бросился за ним со своим пистолетом.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Грабителю удалось скрыться, однако позже его арестовала полиция. Выяснилось, что ранее он отбывал сроки за хранение наркотиков, угрозы и изнасилование.

Ранее в Бразилии сотрудники алкогольного магазина сумели обезвредить вооруженного преступника. Они скрутили мужчину и передали полиции.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко рассказал о невежливом вопросе Трампа о Крыме. О чем спросил его президент США?

    Украинские военные использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

    В Таджикистане рассказали о разрушениях из-за землетрясения

    На Западе рассказали о превосходстве российских систем РЭБ над Starlink

    В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки

    Украинские дроны атаковали трансформаторную подстанцию в российском поселке

    Депутат Госдумы оценил карту России с Крымом в итальянских учебниках

    Хозяин магазина голыми руками обезвредил грабителя с ружьем и попал на видео

    Раскрыты итоги медицинского обследования Трампа

    Порошенко предложил разрешить украинскую оппозицию для облегчения переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше