Продавец китайских автомобилей в России задумался о блокировке их функционала

Хайцеэр: Блокировка ввезенных параллельным импортом Lixiang преступна

Компания Sinomach Auto, которая продает автомобили китайского бренда Li Auto (Lixiang) в России, задумалась об удаленной блокировке части их функционала. Об этом заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, его цитирует НСН.

В марте Sinomach Auto стала дистрибьютором китайского бренда в России, а недавно захотела ограничить работу сервисов машин, которые были ввезены в страну параллельным импортом. По мнению автоэксперта, такой подход преступен, так как коснется всех, у кого есть машина Lixiang.

«Блокировка владельцев машин — это не борьба против "серого" импорта, это борьба против пользователей. "Серый" импорт можно будет исключить только тогда, когда компания заработает на полную катушку. После этого компания должна будет предупредить о будущих блокировках. Заниматься подобным против прежних собственников — не то, что нецелесообразно, а преступно», — пояснил Хайцеэр.

Одной из первых удаленно отключать электрокары, которые были ввезены в Россию по серым схемам, стала китайская Zeekr. Компания заявила о планах бороться с незаконно экспортированными машинами еще в июне 2024 года. Zeekr захотела блокировать технику, которая предназначалась для пользования внутри Китая, но были ввезены в другие страны. В компании предупредили, что ограничения коснутся электрокаров, выпущенных после 15 июля 2024 года.

В сентябре 2024-го запретила экспорт своей продукции через неофициальные каналы за рубеж, в том числе в Россию, также и автомобильный бренд Voyah. Требование касается как новых, так и подержанных автомобилей, нельзя даже поставлять машины за пределы Китая для участия в выставках. Нарушителя директивы, если его действия докажут, оштрафуют на 100 тысяч юаней за каждый автомобиль.