Прокурор запросил срок для выстрелившего в скейтера семь раз россиянина

Прокурор запросил 24 года для москвича Демина, убившего скейтера из-за обид

Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу 36-летнего москвича Андрея Демина, который семь раз выстрелил в скейтера Константина Балишанского из-за давней обиды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 223 («Незаконное изготовление огнестрельного оружия») и 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Гособвинение просит назначить для него 24 года лишения свободы, из которых семи лет он проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что уголовное дело уже поступило в суд. По версии следствия, все произошло 6 июня 2024 года. Демин, который много лет копил обиду, пришел к дому Балишанского с самодельным оружием и открыл по нему огонь.

Всего злоумышленник успел выпустить не менее семи пуль, потерпевший не выжил.

