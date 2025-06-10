Устроившему перестрелку с полицейскими в Москве вынесли приговор

Москвич Демин получил 24 года тюрьмы за убийство скейтера из-за старых обид

Начало событий в новости Прокурор запросил срок для выстрелившего в скейтера семь раз россиянина

Мосгорсуд приговорил к 24 годам лишения свободы местного жителя Андрея Демина, который подкараулил у подъезда своего старого обидчика и выстрелил в него семь раз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 223 («Незаконное изготовление огнестрельного оружия») и 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ. Первые семь лет он проведет тюрьме и выплатит отцу потерпевшего пять миллионов рублей.

Все произошло 6 июня 2024 года. Демин, который много лет копил обиду на скейтера Константина Балишанского, пришел к его дому с самодельным оружием и открыл по нему огонь. Злоумышленник успел выпустить не менее семи пуль, а затем попытался скрыться. Когда его обнаружили сотрудники полиции, он устроил с ними перестрелку, в ходе которой и был задержан.

Потерпевший, в которого Демин выстрелил семь раз, выжить не смог.

