Путин назвал главную задачу России

Путин: Главная задача — сбережение народа России, его культуры и духовности

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу страны. Глава государства высказался на эту тему на церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля, передает РИА Новости.

Президент указал, что главная задача государства — сохранение народа России, его культуры и духовности.

Путин напомнил, что в фундаменте России лежат семейные устои и нравственные ориентиры.

На церемонии Путин вручил медсестре мотострелкового подразделения ефрейтору Людмиле Болилой звезду Героя России. Болилая — первая женщина, удостоенная этой награды с начала проведения спецоперации.