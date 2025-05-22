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16:35, 22 мая 2025Россия

Путин назвал главную задачу России

Путин: Главная задача — сбережение народа России, его культуры и духовности
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал главную задачу страны. Глава государства высказался на эту тему на церемонии вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Кремля, передает РИА Новости.

Президент указал, что главная задача государства — сохранение народа России, его культуры и духовности.

Путин напомнил, что в фундаменте России лежат семейные устои и нравственные ориентиры.

На церемонии Путин вручил медсестре мотострелкового подразделения ефрейтору Людмиле Болилой звезду Героя России. Болилая — первая женщина, удостоенная этой награды с начала проведения спецоперации.

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