«Радиостанция Судного дня» вновь передала два загадочных сообщения. Она прервала молчание в день переговоров Трампа и Путина

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

22 мая в 13:13 в эфире радиостанции прозвучало слово «беззлобие», а за ним, в 14:24, последовало слово «хрюкостяг».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.

До этого радиостанция передавала сигналы в день разговора Путина и Трампа

До этого «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение перед телефонными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.

В 16:15 прозвучало слово «блефопуф». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил журналисту Павлу Зарубину после 18 часов, что переговоры идут.

В 19:47 радиостанция выдала в эфир слово «болтанка». В эти же минуты Владимир Путин вышел с обращением по итогам переговоров.

19 мая станция впервые прервала молчание сообщение спустя 23 дня тишины. Последний раз в эфире 26 апреля звучало слово «бекосиг».

Радиостанция оживала и в день предыдущих переговоров Путина и Трампа 12 февраля. Тогда она выпустила в эфир рекордные 45 сообщений. С 9:09 до 16:41 по московскому времени в эфире передали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Особенными были передачи в 16:25 и 16:36, в обоих случаях прозвучало сразу больше одного слова.

Кроме того, до переговоров УВБ-76 выходила в эфир 3, 6, 8 и 10 февраля, а после — 15 февраля и 17 февраля, за день до первой очной встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

В апреле «Радиостанция Судного дня» передала сразу десять загадочных сообщений за два дня

В апреле УВБ-76 передала в эфир десять загадочных сообщений. В четверг, 24 апреля, в 13:04 по Москве в эфире прозвучало слово «двинский», а через 13 минут сразу две шифровки — «целостат», а затем «биржевик». В 14:07 радиолюбители зафиксировали сообщение «швеллер», в 14:46 — «верхожом», а спустя 10 минут — «стечение».

Затем в 15:23 в эфире передали слова «пукосмак», «лорошток» и «зубролиф». В 15:42 услышали слово «наложенье». Наконец, в 17:01 прозвучала шифровка «бродолай», а через 20 минут — «шликомопс». В пятницу, 25 апреля, зафиксировали передачу только в 12:11, в эфире прозвучало слово «клюквенный».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

13 декабря «Радиостанция Судного дня» выпустила в эфир 24 сообщения за сутки. Первыми в эфире прозвучали загадочные слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка».

Военный эксперт опровергал миф о сигналах радиостанции

Военный эксперт Василий Дандыкин развеял миф о «Радиостанции Судного дня». Он заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные.

Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи Василий Дандыкин военный эксперт

Эксперт привел в пример командиров подлодок, которые вскрывают пакеты с приказами сразу после погружения, а не получают информацию с помощью радио.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил, что активизация станции в декабре была лишь проверкой ее работоспособности. В связи с этим депутат призвал не нагнетать панику и «не искать тайных смыслов там, где их нет». Он раскрыл, что у УВБ-76 действительно есть своя функция и достаточно важная задача, однако она не связана с российскими силами ядерного сдерживания.

