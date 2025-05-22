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14:51, 22 мая 2025Экономика

Раскрыта прибыль Telegram за 2024 год

FT: Telegram завершил 2024 год с прибылью в 540 миллионов долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Компания российского бизнесмена Павла Дурова — Telegram — завершила прошлый год с суммарной прибылью в 540 миллионов долларов. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на материалы презентации мессенджера для инвесторов.

Сам Telegram, являясь частной компанией, не публикует финансовую отчетность, однако периодически представляет основные результаты своей бизнес-деятельности предпринимателям и инвесторам. По итогам прошлого года совокупная выручка мессенджера увеличилась в четыре раза в сравнении с показателем за 2023-й и достигла отметки в 1,4 миллиарда долларов.

За 12 месяцев число активных пользователей Telegram в мире превысило миллиард, уточнили в компании. Эксперты связывают увеличение основных бизнес-показателей мессенджера в первую очередь с ростом числа платных подписчиков, а также доходами от связей с запущенной ее владельцем криптовалютой — TON.

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Источники британской газеты утверждают, что руководство Telegram разделило рекордную прибыль между инвесторами, а затем выпустил облигации на 1,5 миллиарда долларов для выкупа существующей задолженности. Если ситуация на глобальном рынке станет благоприятнее, в мессенджере не исключили возможность проведения IPO. Однако препятствием для размещения ценных бумаг мессенджера на бирже может стать французское расследование в отношении Дурова. В то же время в самой компании надеются, что эту проблему удастся разрешить до конца 2025 года.

В августе 2024-го Дурова задержали в аэропорту Парижа. Сотрудники местных правоохранительных органов подозревали бизнесмена в содействии распространению в мессенджере информации о деятельности запрещенных французским законодательством группировок.

Предпринимателю, в частности, вменяли нарушение 12 статей уголовного кодекса республики. Речь шла в том числе о возможной причастности Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Однако в итоге владельца Telegram отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог в 5 миллионов евро. По словам французского адвоката Дэвида Либескинда, судебный надзор над Дуровым может продлиться до конца расследования, то есть в течение несколько лет. Впрочем, сам основатель мессенджера остался доволен решением французского суда об установлении над ним надзора и пообещал сотрудничать с местными властями и правоохранительными органами.

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