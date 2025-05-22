Российская компания за три года нарастила производство до 25 раз

Холдинг «Высокоточные комплексы» за три года нарастил производство до 25 раз

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») за три последних года нарастил производство до 25 раз. Об этом компания сообщила РИА Новости.

«Имеется кратный ежегодный прирост производства специальной продукции. Если сравнивать сегодняшние показателя с началом 2022 года, то рост выпуска продукции по различной номенклатуре составил от 2,5 до 25 раз», — заявили в холдинге.

Ранее «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил, что возобновляет крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140.

Также в мае «Ростех» сообщил о начале государственных испытаний бронетранспортера БТ-3Ф, который «Высокоточные комплексы» разработали для морской пехоты.