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14:42, 22 мая 2025Наука и техника

Российская компания за три года нарастила производство до 25 раз

Холдинг «Высокоточные комплексы» за три года нарастил производство до 25 раз
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») за три последних года нарастил производство до 25 раз. Об этом компания сообщила РИА Новости.

«Имеется кратный ежегодный прирост производства специальной продукции. Если сравнивать сегодняшние показателя с началом 2022 года, то рост выпуска продукции по различной номенклатуре составил от 2,5 до 25 раз», — заявили в холдинге.

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Ранее «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил, что возобновляет крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140.

Также в мае «Ростех» сообщил о начале государственных испытаний бронетранспортера БТ-3Ф, который «Высокоточные комплексы» разработали для морской пехоты.

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