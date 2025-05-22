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17:31, 22 мая 2025Россия

Уничтожение ракетой «Игла» беспилотника ВСУ под Москвой попало на видео

Mash показал уничтожение ракетой «Игла» беспилотника ВСУ в подмосковной Коломне
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Уничтожение ракетой «Игла» беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над подмосковной Коломной попало на видео. Соответствующий ролик показал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как в сторону дрона движется вертолет Ка-52 и сбивает его.

До этого в Минобороны отчитались о том, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 485 беспилотников, в том числе 63 над Московской областью.

Еще раньше мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки нескольких летевших на столицу дронов. На месте падения обломков устройств начали работу сотрудники экстренных служб. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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