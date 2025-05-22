В Белом доме анонсировали международную поездку Трампа

Белый дом: Трамп примет участие в ежегодном саммите стран G7 в июне

Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодном саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет в канадском городе Калгари. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Президент Трамп отправится в Канаду на саммит лидеров стран G7, который пройдет с 15 по 17 июня», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что формат «Группы восьми» был гораздо лучше, чем нынешняя G7, поэтому Западу не стоило отказываться от него путем исключения России из клуба.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты выступают против включения в итоговое заявление встречи министров финансов G7 пункта о дальнейшей поддержке Украины.