В Госдуме высказались о предложенном РПЦ изменении Конституции

Синельщиков усомнился в возможности изменить Конституцию ради запрета абортов

Депутаты Госдумы вряд ли примут законопроект, вносящий в Конституцию изменения, запрещающие аборты. В возможности этого усомнился зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков в беседе с изданием «Подъем».

Ранее изменить текст главного закона страны, чтобы правильно истолковать слово «жизнь», предложила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). По ее словам, в Конституции под жизнью понимается существование человека с момента его рождения, в то время как в толковом словаре государственного языка Российской Федерации это слово означает период бытия с начала существования, то есть с зачатия.

Синельщиков считает, что сегодня Госдума не готова принять такой законопроект. «Так остро этот вопрос не стоял. Научные изыскания были, кончено, по этому поводу, мысли. Но я думаю, что мы до этого еще не дозрели», — сказал он.

В январе протоиерей Андрей Ткачев заявил, что аборты стали причиной ударов ракет HIMARS и Scalp-EG по российским городам. По его мнению, так Бог наказывает граждан страны. В своей проповеди представитель РПЦ также выразил мнение, что к войнам приводит мастурбация, так как «единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены».