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11:10, 22 мая 2025Россия

Взрыв беспилотника ВСУ в небе над Подмосковьем сняли на видео

Shot опубликовал видео уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео уничтожения в Подмосковье одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Московский регион. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно летящий в небе с характерным звуком дрон, который взрывается. Детонация сопровождается мощной огненной вспышкой, после чего полыхающие обломки падают на землю. Место и время съемок не уточняются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о предотвращении двух новых атак ВСУ на столицу. По его данным, уничтожены пять беспилотников ВСУ.

Кроме того, 35 дронов сбиты над Московским регионом в ночь на 22 мая. Всего с 00:00 до 5:30 ВСУ выпустили по России 105 беспилотников. По неподтвержденным официально данным, украинские войска использовали тяжелые летательные аппараты «Лютый», которые запустили из Сумской области.

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