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17:47, 22 мая 2025Спорт

Загитова назвала мужчину мечты

Фигуристка Загитова заявила, что мужчина мечты должен быть похож на ее отца
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой на YouTube-канале «БеС Комментариев» назвала мужчину мечты.

Спортсменка заявила, что он должен быть похож на ее отца. «Он должен унаследовать его доброту, искренность, наверное, вместе с честностью. Работоспособность. Потому что у меня папа — просто машина», — объяснила она. Загитова добавила, что многие мужчины ее боятся.

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. После этого фигуристка призналась в том, что сделала процедуру.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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